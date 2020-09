Unes Fires que no seran «normals però evitaran el «res de res»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar que les Fires de Sant Narcís no seran «normals» però que encara no han decidit què es farà. Va recordar, en una etrevista a Girona FM que «a tots els municipis que no es fan les festes de forma normal i que «no seria cap sorpresa que aGirona tampoc». Al revés, va exposar que «seria sorpresa que fessim unes festes normals». En aquest sentit, va detallar que «es tracta de veure com podran ser». Va assenyalar que des de fa temps, estan treballant ne tres vies: unes fires amb normalitat, unes amb res de res o una cosa mixta. «No hi ha decisió presa», va dir. però va apuntar a la tercera.