Comencen a col·locar els llums de Nadal als carrers de Girona

Els operaris de l'empresa Iluminaciones Ximenez han iniciat el muntatge dels cables i màstils que serviran per col·locar els llums de Nadal. Encara queda molt perquè sigui l'època de Nadal o el denominat Black Friday que en els darrers anys ha servit per fer l'acte d'encesa de la il·luminació nadalenca, però s'hi ha començat a treballar perquè està previst posar llum en molts carrers d'arreu del terme municipal.

En total es preveu posar llums en 23 barris, i al Barri Vell, el Mercadal i el carrer del Carme és on hi haurà més presència del color groc en les seves diferents tonalitats que arriben des del groc ataronjat pràcticament fins a la gamma més pàlida. Aquest color és el que predominarà en els muntatge de la ciutat, com en els darrers anys. A la plaça Catalunya s'hi instla·larà un arbre amb una altura mínima de quinze metres.

Els camions de l'empresa ja han passat per punts com el carrer Santa Eugènia, la zona de Pedret, Fontajau o Juli Garreta. L'empresa cordovesa, que té una delegació a Barcelona, ha guanyat totes les licitacions que fa el consistori gironí des que es van començar a fer els concursos públics oberts a partir de l'any 2011. Aquest any però, no ha calgut fer una licitació ja que l'any passat es va incloure una clàusula per la qual es podria prorrogar el servei un any més si les dues parts hi estaven d'acord.