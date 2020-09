Comencen els cribratges massius a Santa Eugènia i Can Gibert

El Departament de Salut ha començat aquest dijous els cribratges massius als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona. Es tracta de la zona que acumula un 44% de tots els casos positius que hi hagut en els últims quinze dies a la ciutat.

El director del sector Gironès Nord i Selva Interior del CatSalut, Salvador Campasol, ha detallat que en aquests barris hi ha uns 204 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a la resta de la ciutat està per sobre dels 100.

Des de l'Ajuntament i Salut fan una crida a la ciutadania a participar en aquests cribratges massius que es faran des d'aquest dijous fins al dissabte. Al llarg dels tres dies esperen fer unes 2.500 PCR.