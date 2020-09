Cs es mostra «preocupat» pel possible augment de sous del nou govern de Girona

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, s'ha mostrat «preocupat davant un potencial augment de la despesa en sous arrel de l'acord de govern entre JxCat i ERC» i ha criticat «l'opacitat» amb la qual s'està treballant aquest assumpte perquè dilluns vinent hi haurà ple municipal i la qüestió econòmica no figura en l'ordre del dia. «El que hem vist fins ara és que JxCat i ERC han parlat de distribuir-se les cadires però no ens volen dir quan augmentarà el cost d'un govern que segueix sense majoria i que paguem entre tots els veïns», ha remarcat.

Pamplona ha lamentat que hagi passat més d'una setmana des que JxCat i Esquerra van signar l'acord «i encara no sabem quin projecte de ciutat té el nou govern, ni tan sols l'han presentat en públic». Al seu parer, aquesta seria una mostra «irrefutable» que ambdós partits «primer parlen de cadires i diners i després, ja si tenen temps, ho faran de la ciutat».

En aquest sentit, el portaveu taronja ha indicat que el cost del nou govern podria suposar un increment de fins al 40% perquè «quan Guanyem va permetre aprovar el cartipàs l'any 2019 es van reservar tres dedicacions exclusives que encara no s'han repartit i les podria ocupar ERC».

Pamplona ha explicat que si l'acord de govern passa perquè els regidors d'ERC -que ara tenen un cost anual de 64.550 euros- ocupin dues dedicacions exclusives, una parcial i una de regidor, «la xifra s'enfilarà fins a 176.604 euros i això suposarà més de 330.000 d'euros d'aquí a final de mandat que haurem de pagar els ciutadans».

Per aquest motiu, el regidor ha volgut mostrar la seva «sorpresa» davant el «silenci» del nou govern respecte d'aquesta qüestió. «En un situació de crisi com l'actual ens semblaria estrany haver de pagar una quantitat tan gran per un govern que ni té programa de govern ni té majoria per prendre decisions estratègiques», ha puntualitzat.