La demanda de Guanyem Girona d'impugnar el pròxim ple municipal no prospera

La demanada de Guanyem Girona d'impugnar el ple ordinari que s'havia de celebrar el proper dilluns a l'Ajuntament de Girona no ha prosperat. Els serveis jurídics del consistori han emès un informe denegant-ho.

El motiu de la impugnació per part de la formació gironina era la negativa de l'alcaldessa a incloure la moratòria dels pisos turístics i sobre l'inici del pla especial del Barri Vell en l'ordre del dia, tal i com reclamava la formació. I és que Guanyem Girona va reclamar durant els mesos de juliol i agost que s'inclogués una proposta per tal de poder tirar endavant la moratòria, aprovada pels vots de Guanyem, PSC i ERC. La regidora de la formació Cristina Andreu carrega contra l'alcaldessa, Marta Madrenas, a qui acusa d'"erosionar la salut democràtica" del consistori amb aquesta negativa a incloure aquests dos punts a l'ordre del dia del proper ple.

Andreu assenyala que l'executiu de Madrenas ha mostrat de manera reiterada la seva "clara intenció" de no fer cas a la moció i per això recorren a aquest nou mecanisme per tal d'intentar aturar el ple del proper dilluns.

La regidora de Guanyem ha explicat que des del juny es troben en "un estira-i-arronsa" amb el govern per tal d'introduir el text a través d'aquest procediment contemplat al Reglament Orgànic Municipal (ROM) al ple. Andreu assenyala que Guanyem ha clarificat tots els dubtes i requeriments de l'equip de govern municipal. Per això, consideren una "manca de respecte cap als funcionaments democràtics" el fet que no s'hagi inclòs la moció a l'ordre del dia.

"Ens sembla greu que el govern bloquegi les accions aprovades majoritàriament pels representats escollits per les veïnes i veïns de Girona però és encara més greu que el que es vol vetar sigui una moció ciutadana que ha recollit un suport molt ampli", ha recalcat Andreu.