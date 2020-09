Festivitat de Santa Eugènia amb missa, petanca, mercat de segona mà i havaneres

Santa Eugènia de Ter celebrà la festivitat de Santa Eugènia divendres i dissabte. Tradicionalment aquest antic poble annexionat ara a la ciutat de Girona celebra la seva festa major al voltant del dia 11 de setembre dia de commemoració de la seva patrona, Santa Eugènia. Aquest any ha de ser una celebració «continguda» a causa de la pandèmia, però des de la Mancomunitat de Santa Eugènia i l'Ateneu eugenienc, han volgut «donar motius als eugeniencs i eugenienques per sentir-se poble i ciutadania activa», garantint les mesures de seguretat sanitàries

Alhora des de la Mancomunitat i l'Ateneu de Santa Eugènia volen donar també motius per oferir notícies positives pel barri. Tal com han fet també al llarg de tot l'estiu oferint activitats culturals cada setmana dins de la campanya «Dels balcons al carrer per la convivència». Recorden que la cultura «és segura» i que «promou la convivència i la cohesió social que reclama Santa Eugènia».

Entre les activitats festives previstes per celebrar la festivitat de Santa Eugènia hi ha la missa del divendres amb l'actuació de la cantant Belén Álvarez. En acabar la celebració, al davant de l'església, hi haurà una ballada dels gegants i capgrossos de la Colla Gegantera de Santa Eugènia de Ter. El matiex dia al matí, a la plaça del Baroc hi haurà un torneig de Petanca. De cara al dissabte, s'ha previst, a la tarda, un mercat de segona mà al parc Núria Terés. Al mateix lloc, a les set de la tarda hi haurà una cantada d'havaneres amb el grup Arrels escalenques.