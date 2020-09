El cribratge massiu de Santa Eugènia s'obre a tots els veïns de Girona

Girona va iniciar ahir el primer cribratge massiu a la ciutat amb una afluència de participants inferior a l'esperada. A l'inici, les proves anaven principalment dirigides als veïns de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, barris que concentren el 44% de tots els casos que s'han registrat a la ciutat en els últims quinze dies, segons va informar el director del sector Gironès Nord i Selva Interior del CatSalut, Salvador Campasol.

A mig matí però, i davant la poca afluència de públic, Salut i l'Ajuntament de Girona van obrir el cribratge a veïns de tota la ciutat, tot i que es manté l'atenció especial a aquests barris. Alguns dels participants es van mostrar sorpresos de no haver de fer llargues cues i van, destacar positivament, la «bona organització».

Ester Gómez, de 40 anys i veïna de Can Gibert del Pla, va anar a fer-se la prova amb el seu fill Eizan, de setze anys. «Pensàvem que hi hauria més gent però ens hem pogut fer la prova de seguida» i va remarcar que darrerament ha observat bastants joves que no porten mascareta i que es reuneixen en grup a les places. «Aquesta situació ens genera inseguretat», va admetre. Imma Sánchez, de 64 anys i veïna de Santa Eugènia, va afirmar que es pren la temperatura «cada dia» i que prefereix no fer gaire vida social per al barri. Al migdia, al pavelló ja es podien veure veïns que venien d'altres punts de la ciutat, com Lluís Ruscalleda, de 71 anys, de l'Eixample. Finalment, també hi havia docents, com Xavier Cornellana i Qian Du, que per «seguretat» prefereixen fer-se la prova abans de començar el curs. «Com que no sabem quan ens faran les proves des d'Educació, he preferit venir aquí per començar el curs tranquil·la», va explicar Du.

Finalment, Campasol va explicar que la zona de Taialà i Fontajau també està registrant bastants casos, però provenen d'un centre residencial de Llorà i no afecten la ciutat.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus