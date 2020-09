Girona talla el carrer Migdia per unes obres coincidint amb el curs escolar

Les obres de millora de la xarxa de sanejament del carrer del Migdia de Girona, entre el carrer de la Creu i Emili Grahit, han obligat a modificar la circulació de vehicles en aquest punt, una situació que coincidirà dilluns amb l'inici del curs escolar i que s'allargarà fins a final d'any. Els treballs obliguen a tallar aquest punt i a desviar els vehicles pel carrer de Joan Maragall, en sentit nord, i pel carrer de la Rutlla, en sentit sud. L'actuació no afecta el pas de vianants.

L'Auntament reconeix la dificultat que suposa aquest canvi de circulació coincidint amb la tornada dels alumnes a les aules: «El tall és en un punt neuràlgic de la xarxa viària de la ciutat, per això fem una crida als conductors que s'han de desplaçar per aquesta zona a no circular pel carrer del Migdia entre la plaça del Lleó i el carrer de la Creu, i buscar rutes alternatives o en la mesura del possible circular a peu o en bicicleta. Les obres que hi estem fent són molt necessàries per al sanejament d'aquest sector, i amb l'inici del curs escolar la congestió del trànsit en aquest punt es pot complicar. Per això demanem que la gent eviti circular-hi», va explicar la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.



Tall fins al 3 de desembre

Els treballs consisteixen en la canalització de dues canonades de sanejament i una d'aigua potable, que seran connectades a les escomeses que ja existeixen. També es pavimentarà la vorera del costat oest del carrer del Migdia. Les obres es realitzen en diverses fases: del 17 d'agost al 4 de setembre es va tallar el tram comprès entre el carrer de Maluquer Salvador i el carrer de la Creu. Ara, i fins al 3 de desembre, s'ha tallat el tram entre els carrers de la Creu i Emili Grahit.



Afectació al bus

Aquesta actuació també afecta les línies d'autobús que passen per aquest tram del carrer del Migdia, que ara ho fan pel carrer de Joan Maragall i el carrer de la Rutlla com a alternativa. Això afecta al servei de bus urbà de les línies L1 i L11 que no passen per les parades situades al carrer del Migdia. Concretament, el servei de bus sentit Avellaneda o Montilivi passa pel carrer de la Rutlla, on s'han ubicat dues parades provisionals (carrer de la Rutlla 54 i 106).

I el servei de bus sentit Montjuïc o Correus passa pel carrer de Joan Maragall, on s'ha ubicat una parada provisional davant la Clínica Girona. A més, en aquest carrer s'ha prohibit estacionar en un dels vorals del tram comprès entre el carrer de la Creu i Maluquer Salvador per tal de facilitar la circulació del bus. Aquesta situació s'allargarà fins que finalitzin les obres del carrer Migdia.

Per esponjar aquesta zona i davant l'increment de trànsit que es preveu per l'inici del curs escolar, s'han començat a retirar els new jerseys del carrer Tomás de Lorenzana. Aquests elements es van col·locar fa uns mesos per tal d'ampliar la zona d'ús per a vianants, ja que en aquells moments el volum de trànsit de vehicles era molt reduït.Ara, amb una nova situació sobre la taula, s'ha decidit començar a retirar aquests elements per ampliar la capacitat de circulació.