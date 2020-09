Girona viu una Diada atípica amb una mobilització que congrega 400 persones a la plaça Espanya

Un total de 400 persones s'han aplegat aquest divendres a la plaça Espanya de Girona per celebrar el tradicional acte de l'Onze de Setembre de l'ANC. La concentració s'ha desenvolupat amb estrictes mesures de seguretat contra la Covid-19: entrades esglaonades, circuits, termòmetres per prendre la temperatura, gel hidroalcohòlic i distància entre cadires.

L'acte ha arrencat a les 18.00 hores i ha comptat amb diversos parlaments. El primer ha estat el del coordinador de l'ANC a Girona, Tavi Casellas, qui ha explicat el perquè de la ubicació de l'acte a la plaça Espanya: "Fem l'acte davant l'estació de la Renfe per reivindicar que nosaltres podem gestionar millor les infraestructures", ha dit.

En representació de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'alcaldessa d'Amer, Rosa Vila, ha afirmat que "celebrem una diada diferent, des de la responsabilitat amb la salut pública, però també des del compromís que tenim amb la història del nostre país, i des de la denúncia de repressió contínua que pateix l'independentisme, presó, exili, i retallada de drets i llibertats. Volem deixar ben palès el nostre esperit incansable per continuar treballant amb un objectiu polític: la república catalana".

En el parlament de Sergi Font, coordinador de l'ANC i president d'Òmnium Gironès, ha afirmat que "ha estat una jornada molt difícil, i ja podem dir que ho hem aconseguit, novament hem pogut portar la gent al carrer. Som aquí per respecte a tots els col·lectius que han estat a primera línia de combat contra la covid durant tot aquest temps. No podem deixar d'agrair-los la seva dedicació portada al límit. Avui també volem tenir un record emocionat per totes aquelles persones que ens han deixat".

A l'acte també han intervingut representants de la Intersindical-CSC i d'Anem per feina i Consum Estratègic que han apel·lat al consum centrat en productes catalans i a aconseguir la independència per acabar amb una monarquia "corrupta i oligàrquica".

Per acabar la concentració i per mitjà d'una pantalla gegant, s'han pogut escoltar i veure els discursos del president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera; el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie.