El primer cribratge massiu a Girona supera les expectatives de Salut i més de 3.000 persones es fan la PCR

El cribratge massiu que s'ha fet a Girona i que anava focalitzat als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla ha superat les expectatives de Salut. Si el Departament havia previst atendre unes 2.500 persones, al final han estat gairebé 600 més. En concret, en els tres dies que el pavelló de Santa Eugènia ha estat obert per acollir veïns s'han fet la PCR 3.095 persones. Per dies, el dijous van acostar-s'hi 776 ciutadans, una xifra que s'explica perquè era dia laborable. Divendres i dissabte el nombre de persones que s'han fet la PCR s'ha disparat i ha superat, amb escreix, el miler cada dia (1.175 divendres i 1.144 aquest dissabte). Amb tot, Salut havia preparat un dispositiu per atendre encara molta més gent.

Les proves estaven enfocades principalment als veïns dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, especialment els habitants d'entre 16 i 49 anys. Es tracta de la franja d'edat amb més incidència de la malaltia. De tota manera, Departament i Ajuntament van fer la crida a tots els gironins que volguessin fer-se la prova.

Cal tenir en compte que Can Gibert del Pla i Santa Eugènia acumulaven el 44% de tots els casos dels darrers quinze dies a Girona. A més, el nombre d'infectats per cada 100.000 habitants estava a 204 el dia d'inici de les proves, o el que és el mateix, més del doble del màxim que les autoritats recomanen que es pot tenir.

La voluntat de Salut, com en la resta de cribratges massius que es fan al territori, ha estat detectar els casos asimptomàtics, per tal de poder-los aïllar i tallar les cadenes de transmissió del virus. Tot plegat, a més, a poques hores de l'inici de curs.