Detingut per apunyalar un home en una baralla en una casa ocupada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament apunyalar-ne un altre durant una baralla en un edifici ocupat del carrer de la Rutlla. L'arrestat és un delinqüent reincident. La víctima va resultar ferida lleu i el SEM la va traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona. A conseqüència de la baralla, també va resultar ferit a la cara un altre home, que presentava alguns talls, però no va necessitar evacuació ni tampoc va voler denunciar els fets a la policia.

El succés es va desencadenar ahir cap a les dues de la matinada i veïns de la zona van alertar els Mossos que hi havia una baralla amb deu persones implicades a l'altura del carrer de la Rutlla amb cantonada Sant Salvador d'Horta.

En arribar-hi, van localitzar un home ferit a la cantonada del carrer de la Rutlla. Aquest, un cop identificat, no va voler denunciar els fets però presentava diversos cops i algun tall a la cara. Posteriorment, els agents van entrar en un dels immobles abanadonats i ocupat. Van trobar el cosí de la primera víctima amb una ganivetada a la zona de l'abdomen, que no era profunda. El SEM va atendre el ferit -no perilla la vida- i el va evacuar al Trueta.



Un delinqüent reincident

Els Mossos també van detenir el presumpte autor dels fets, que segons els testimonis, va clavar la punyalada amb un ganivet de grans dimensions a la víctima. En ser un edifici en estat ruinós, la policia va fer sortir-ne a la gent. L'agressor és un vell conegut per la policia. Es tracta d'un reincident que compta amb antecedents per robatoris, alguns d'ells violents. És veí de Girona és de nacionalitat algeriana i té 37 anys.

Aquesta baralla és una més de les que s'han produït al barri. Se n'han denunciat alguna a la zona dels Químics. El juny, per exemple, uns individus van agredir un jove a cops de peu i amb una barra de ferro. Veïns de la zona temen que els implicats en la baralla d'aquest dissabte siguin uns ocupes que anteriorment haven causat problemes en una àrea dels Químics.

Aquesta setmana l'alcaldessa, Marta Madrenas, es va reunir amb la fiscal en cap de la província junt amb l'alcalde d'Olot i el president de la Diputació per parlar de la problemàtica d'ocupació dels habitatges, en especial focus, els que són d'àmbit delinqüencial.