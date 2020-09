El CAP Jordi Nadal de Salt reprèn l'activitat dos mesos i mig després de l'incendi

El CAP Jordi Nadal de Salt (Gironès) ha reprès aquest dilluns al matí l'activitat assistencial, després que el 3 de juliol un incendi originat al magatzem del centre causés importants desperfectes i obligués a tancar-lo. Avui s'ha posat en marxa la zona d'admissions i l'àrea assistencial de la primera i segona planta, que degut a la situació sanitària provocada per la covid-19 només atén visites presencials no demorables i amb cita prèvia, a més de les atencions telefòniques de seguiment que realitzen els professionals del CAP.

Mentrestant, la resta de proves complementàries, les urgències i les extraccions es seguiran fent al CAP Alfons Moré de Salt, situat al Passeig Marquès de Camps 52-54 del mateix municipi, que també acull l'atenció continuada del cap de setmana i festius de 8 a 20 hores i tota l'activitat assistencial relacionada amb la covid-19.

L'àrea reoberta avui és la que va quedar afectada pel fum i el sutge, i aquest estiu s'hi han fet tasques de neteja i pintura per poder reprendre l'activitat assistencial.

Les obres de reparació continuen a l'àrea més afectada per l'incendi, principalment la segona planta on hi havia les consultes d'ecografia, espirometries, la sala de petita cirurgia, la sala de treball de les infermeres gestores de casos, un magatzem i la sala de reunions. Mentre durin aquests treballs, les urgències de covid-19 i les extraccions i proves complementaries es continuaran fent a l'altre CAP.

El control i seguiment de l'embaràs i puerperi per part de les cinc llevadores es continua fent a l'Hospital Santa Caterina de Salt, i també es manté el servei de rehabilitació al Centre d'Especialitats Güell per als pacients que acudien al CAP Jordi Nadal per a rebre aquest servei.