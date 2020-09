Girona condemna "la fugida" del rei emèrit

El ple municipal de Girona ha aprovat aquest dilluns una moció per condemnar "la fugida del Rei espanyol Emèrit Joan Carles I de Borbó", amb els vots a favor de Guanyem Girona, JuntsxCat i ERC-AM. Són 19 dels 27 regidors. El PSC s'ha abstingut i Ciutadans hi ha votat en contra.



El text condemna "la fugida del Rei Emèrit Joan Carles I de Borbó a causa de les investigacions sobre els orígens de la fortuna acumulada a Suïssa." També rebutja i reprova "la gestió del govern espanyol amb coordinació amb Felip VI" i la Casa Reial espanyola en la fugida del monarca. També demana als grups del Congrés de Diputats que engeguin una comissió d'investigació sobre la gestió per determinar les responsabilitats de l'Executiu i de la Casa Reial i aclarir també si s'hi han destinat diners o recursos públics.

A més, es vol tornar a fer arribar l'acord aprovat pel plenari municipal de Girona el 19 de gener de 2016 que demanava a la Casa Reial i a la Fundació Princesa de Girona que renunciessin a utilitzar aquest títol en nom de la ciutat a ambdues institucions.

Finalment, es demana a la Generalitat de Catalunya que reclami la sortida de la monarquia de les institucions, fundacions i consorcis que comparteixen.

Per Esquerra, Quim Ayats ha recordat que el Rei emèrit va fugir amb la complicitat del govern Espanyol i va reconèixer possibles irregularitats.

Per Guanyem, LLuc Salellas ha parlat d'un dels "fraus polítics" més importants des de 1978. Va fugir a una dictadura. Va reclamar que la família reial renunciï al títol de Príncep de Girona i que la monarquia no apareixi en cap institució.

Per JxCAt, Lluís Martí ha lamentat el tracte de favor envers la monarquia. Ha afirmat que no pot ser inviolable i que el govern espanyol no ho pot emparar i els partits constitucionalistes no poden bloquejar una comissió d'investigació.

Per Ciutadans, Daniel Pamplona ha dit que el rei emèrit no està en cap causa judicial, i, per tant, pot anar a qualsevol part del món. I ha apuntat que Carles Puigdemont sí que va fugir amagat en un maleter d'un cotxe. "Ens avergonyeix que hagi estat alcalde de Girona", ha dit.

Pel PSC, Quim Ruhí ha indicat que "la moció porta a la confrontació política". Ha recordat que "la moció no té cap recorregut" i que "s'allunya dels problemes reals de la ciutat".