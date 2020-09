L'escola Eiximenis de Girona estrena la plaça de Josep Pla com a pati per als alumnes de 5è i 6è

Els alumnes de 5è i 6è de primària de l'escola Eiximenis de Girona han començat aquest dilluns el curs estrenant un pati provisional de l'escola: la plaça Josep Pla. Està a uns 50 metres del centre escolar i hi ha un parc infantil. Una banda de la plaça es reservarà pels alumnes de 5è i l'altra pels de 6è. Es tracta d'una alternativa per evitar el contacte entre grups de nens a l'interior del centre. Per altra banda, l'escola també ha dividit en diferents zones el pati que té a l'escola i les dues pistes que hi ha per tal d'evitar que els grups estables coincideixin a la mateixa ubicació. A més, el centre també fa sortir els nens de forma esglaonada per tal de no coincidir a les escales i així evitar el risc de contagi.