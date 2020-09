Què es pot fer amb les noves mesures a Girona i Salt?

El Departament de Salut anuncia mesures especials a les ciutats de Girona i Salt per reduir l'augment de contagis de Covid-19. El Procicat ha aprovat avui un conjunt de mesures que entraran en vigor quan es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), -està previst que sigui dimecres-, i que s'allargaran durant els propers 15 dies.

Aquestes són les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat:

1. S'elimina el consum en barra i sempre s'haurà de realitzar a la taula. També es limita l'aforament tant a l'interior com a l'exterior un 50%. L'horari de tancament d'aquests establiments serà a la 1:00 hores com a màxim. Sempre que sigui possible, s'haurà d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

2. Pel que fa als actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, aquests hauran de limitar l'assistència al 33% de l'aforament.

3. L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la distància física de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona.

4. Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure sempre que l'aforament no superi el 50%. L'aforament de les activitats esportives també es limitarà a un 50 per cent, sempre seguint els plans treballats en l'àmbit del Procicat.

5. Es demana a la ciutadania que es quedi a casa tant com pugui i redueixi al màxim l'activitat social i que els contactes es limitin, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual. Alhora, recorda que estan prohibides les reunions de més de 10 persones, com a la resta del país.