Alumnes de Taialà i els Maristes donen positiu i obliguen a confinar les seves classes

Avui dues classes ja no aniran a escola per l'activació del protocol covid-19 davant un positiu a les aules. Per un costat, a l'escola Taialà de Girona, on una classe haurà d'aïllar-se 14 dies després que un infant asimptomàtic resultés positiu en els cribratges massius fets el cap de setmana al barri de Santa Eugènia. En el mateix cribratge ha resultat positiu un altre alumne, en aquest cas de sisè de primària de l'escola Maristes de Girona. En els dos casos es continuarà la docència telemàticament i els alumnes se sotmetran a proves PCR, tal com fixa el protocol d'Educació.

En relació amb això, el director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, fa una crida a la «responsabilitat col·lectiva», ja que «ens anirem trobant amb casos així». «Si un alumne està esperant els resultats d'una ­prova, és molt important la ­precaució i que no vagi al centre fins ­saber-ne el resultat», demanava Fonalleras, conscient també que «és una situació en què tots estem aprenent».

Ahir el curs també va començar amb normalitat a l'escola Domeny, tot i l'aïllament de vuit professors d'Infància perquè una d'elles va resultar positiva. Els docents ahir ja van substituïts per no afectar el funcionament del centre educatiu.

