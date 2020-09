Un ferit lleu en un xoc entre una moto i un turisme

Un motorista va resultar ferit ahir en un xoc amb un turisme la carretera de Santa Coloma de Girona, al Polígon Mas Xirgu. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís pocs minuts abans de la una del migdia d'un motorista que estava estès a terra a prop de la rotonda de Salt a conseqüència d'un accident. Segons el cos d'emergències, el ferit és un treballador de l'empresa de Correus de Girona, que té les oficines a la mateixa via on va tenir lloc el xoc. En el moment dels fets el ferit estava efectuant la seva jornada laboral amb una motocicleta de correus. Per la seva banda, el conductor del turisme va resultar il·lès.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar el ferit a la mútua laboral en estat lleu.