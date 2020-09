Girona i Salt tanquen parcs infantils, equipaments esportius a l'aire lliure i restringeixen l'accés a entorns naturals

Els ajuntaments de Girona i Salt han acordat un seguit de mesures conjuntes complementàries a les adoptades pel Departament de Salut per frenar la propagació de la covid-19. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, han explicat que les dues poblacions tanquen els parcs infantils i els equipaments esportius a l'aire lliure i restringeixen l'accés a entorns naturals, com són les Deveses en el cas de Salt o les hortes de Santa Eugènia a Girona. Aquestes mesures se sumen a les adoptades per Salut -i pendents de ratificació judicial- per l'increment del risc de rebrot a les dues poblacions. Els alcaldes apel·len a la responsabilitat dels veïns i posen el focus en, sobretot, reduir els contactes socials.

