Indignació veïnal al Pont Major per la «inacció» del govern

Indignació veïnal al Pont Major pel que consideren una «inacció total» de l'Ajuntament de Girona al barri i per la desaparició de la partida de 80.000 euros que des de feia anys estaven compromesos per invertir a la zona. Alguns membres de l'Associació de Veïns han indicat que demanaran explicacions a la nova regidora de barri, Maria Àngels Cedacers, i li seguiran reclamant la partida econòmica promesa. Preveient que «se'n renti les mans», apunten que potser el millor serà demanar les explicacions també a l'alcaldessa, Marta Madrenas.

Aquesta partida de 80.000 euros, corresponent al pressupost de 2014 s'havia consignat a unes obres a l'entorn dels accessos al pont del Ter que finalment no es van fer, per denegació de l'Agència Catalana de l'Aigua. Posteriorment, el govern municipal es va comprometre a destinar aquest import en algun altre projecte. Però mai se'n va fer ús. Quan fa unes setmanes els veïns van insistir en aquests diners, des de l'Ajuntament es va assegurar que s'havia hagut de destinar a accions de lluita contra el coronavirus. Però posteriorment, el PSC va fer públic que la partida en qüestió ja no formava part del pressupost de 2019. Per tant, abans de la pandèmia. Això demostrava que s'havien utilitzat per a alguna altra finalitat i ja només quedaven 5.000 euros.

Silenci i visites posposades

Mentrestant, altres veïns lamenten que tot i les diferents informacions sobre les mancances existents al barri, no hagi dit «res». Consideren que «és lamentable que no hagin dit res al Pontenc sobre la construcció del mur enderrocat pel Gloria, ara fa 7 mesos, i hagin de començar la temporada sense les instal·lacions en condicions». O que els pisos apuntalats, amb uralita i aluminosi, tampoc hagin rebut cap visita dels tècnics municipals. L'equip de govern va informar fa uns dies que està redactant un projecte de rehabilitació que carregarà a la propietat perquè ho pagui. Finalment, lamenten que l'anterior regidora, Marta Sureda, hagi marxat «sense acomiadar-se de ningú, ni missatge, ni correu electrònic, ni molt menys presencialment». I que l'alcaldessa «hagi posposat tres cops una visita al barri».