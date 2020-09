Una nena de 10 anys, a l'UCI en ser atropellada per un turisme a Girona

Una nena de deu anys va ser ingressada ahir a l'UCI pediàtrica de l'hospital Trueta després de ser atropellada per un turisme a Girona. Els fets van tenir lloc pocs minuts després de les nou del matí al col·legi Pare Coll, a la banda del passeig d'Olot, quan per causes que la Guàrdia Urbana està investigant, un turisme va abordar la menor.

Al lloc dels fets s'hi van traslladar, més enllà del cos de la policia local, dues ambulàncies dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar la menor a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.

La nena va ser ingressada a la unitat d'observació de l'UCI pediàtrica per tal d'avaluar i fer seguiment del seu estat.

Per la seva banda, la policia municipal va sotmetre el conductor del vehicle al test d'alcoholèmia, i aquest va sortir negatiu.

La direcció de l'escola Pare Coll va explicar a aquest diari que la menor no és alumna d'aquest centre.