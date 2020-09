Picabaralla al ple entre Madrenas i Salellas per la moratòria dels pisos turístics

Picabaralla tensa al ple municipal de Girona entre el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, i l'alcaldessa, Marta Madrenas, per la negativa de batllesa a incloure l'aprovació d'una moratòria de pisos turístics. Van haver-hi retrets i es van fer públiques converses de reunions prèvies. Salellas va parlar de «veto» i de «censura» i va fer esment a un informe de secretaria on es validava que el punt pugués formar part de l'ordre del dia.



L'alcaldessa va recordar que per justificar una moratòria cal fer un informe molt elaborat que justifiqui la decisisió de no atorgar més llicències d'aquest tipus d'activitat per no contravenir la directiva de serveis. En aquest sentit va dir que no es pot fer «en dos dies» i que la llei «no diu que s'ha de deixar tota la feina que fa l'Ajuntament pel què demana un grup». També va explicar que ara mateix, els tècnics no se sentien «segurs» jurídicament i que ja li havia explicat a Salellas en una reunió de fa uns dies i que els serveis jurídics han denegat que s'hagués d'incloure necessàriament el punt en l'ordre del dia. Sobre l'informe de secretaria, va recordar que el text diu que el punt podia entrar a l'ordre del dia o que el govern podia explicar perquè no s'incloïa.





Al proper ple, o encara no

És per aquest motiu que exigim que la moció aprovada al Ple de @girona_cat per majoria s'executi de manera immediata, per respecte a la tasca que desenvolupem! — Associació Veïns i Veïnes Barri Vell de Girona (@avbarrivell) September 14, 2020

Lluc Salellas va recordar que l'aprovació de tirar endavant una moratòria s'havia aprovat feia uns mesos amb el suport d'una vintena d'associacions de veïns, i els vots a favor de Guanyem, el PSC i ERC, aleshores a l'oposició. I va indicar que en les converses prèvies, l'alcaldessa «va proposar una moratòria en carrers concrets del Barri Vell» i que exposar que ells mantenen que una moció d'una entitat veïnal aprovada al ple de Girona s'ha de complir íntegrament, i que cal «una moratòria a tota la ciutat».L'alcaldessa va dir que «demà o demà passat- avui i demà per al lector- li facilitaria un escrit explicat si es podrà portar al proper ple o no.Pocs abans del ple, l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell va mostrar-se molt crítica amb l'equip de govern. L'entitat va recordar que les mocions ciutadanes aprovades al ple moltes vegades «no es duen a terme» encara que apel·lin «a la dignitat dels ciutadans, com promoure el dret real a l'accés a l'habitatge o a la cultura». Des de l'associació del Barri Vell es va assenyalar que les entitats veïnals van reclamar la moratòria «amb la voluntat de poder fer un estudi rigorós del tema i, també, amb la intenció d'afavorir el lloguer residencial habitual». Finalment l'entitat veïnal va insistir en exigir que «la moció aprovada al Ple per majoria s'executi de manera immediata, per respecte a la tasca que desenvolupem».