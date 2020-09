Les restriccions a Girona i Salt provoquen un 30% de cancel·lacions als hotels i l'aplicació d'ERTOs a alguns restaurants

L'endemà de l'anunci de les restriccions del Govern a Girona i Salt per reduir el nombre de contagis han provocat la cancel·lació d'entre "un 30 i un 40% de les reserves" que ja hi havia fetes als hotels, segons ha avançat el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras. A més, Carreras ha advertit que hi ha bars i restaurants que ja han anunciat que tornaran a aplicar un ERTO a la plantilla perquè creuen que la reducció de l'aforament fa inviable mantenir tots els treballadors. Per la seva banda, l'Associació Girona Centre Eix Comercial també creu que baixaran les vendes durant les dues properes setmanes però mantenen l'esperança que no s'allarguin gaire i puguin aprofitar la campanya de tardor-hivern.

