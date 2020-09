La segona edició del festival Monar't omplirà d'art urbà 10 espais de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona. L'esdeveniment tindrà lloc del 21 al 27 de setembre i comptarà amb la implicació de 14 artistes. Aquest matí, el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona i regidor dels dos barris, Martí Terés, ha participat en la roda de premsa de presentació d'aquesta iniciativa comunitària organitzada per diferents entitats i veïns i veïnes de la ciutat, que compta amb la col·laboració del consistori. Totes les activitats que s'han programat al voltant del festival se celebraran complint les mesures de seguretat i prevenció decretades davant la COVID-19.

"Com Ajuntament donem suport el Monar'T com a iniciativa comunitària i que permet recuperar i posar en valor elements de l'espai públic. Gràcies al festival, es genera una dinàmica positiva entre col·lectius artístics, veïns i entitats de barri que ofereix una visió positiva de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla", ha afirmat el regidor, Martí Terés.

Dels 60 projectes que es van presentar en aquesta segona edició del Monar'T, se n'han seleccionat 11. Els espais d'intervenció escollits enguany per dur a terme les propostes artístiques són: dos murs del Col·legi Maristes Girona (que acolliran dos projectes diferents), dues façanes del carrer de Baix núm. 25, cinc persianes del carrer de Santa Eugènia núm. 123 i 125, dos murs de la plaça de Leonor Joher Besalú – carrer de Santa Eugènia, un mur del carrer del Montnegre núm. 50, una façana del carrer de Manel Viñas i Grauges núm. 1, la paret lateral del CAP Can Gibert del Pla, tres parets del Centre Obert Güell, 11 bancs del carrer de Bastiments i la Caseta Enher de la plaça de Pere Calders. Tots aquests indrets seran integrats en un recorregut marcat al mapa que tindrà el seu punt d'inici a Can Ninetes.

Un total de 14 artistes seran els encarregats d'embellir aquests indrets. Concretament, hi haurà tres autors locals, dos de Catalunya, cinc de nacionals i quatre d'internacionals. Els participants s'allotjaran a Can Cocollona per tal que puguin conèixer de primera mà la vida dels barris i el seu teixit associatiu.

Monar'T és un festival anual de murals i d'art urbà amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural. L'esdeveniment té per objectiu donar color a les parets, murs i persianes, fer visible la riquesa i la diversitat cultural i desenvolupar artísticament el territori. El projecte compte amb el suport econòmic del programa comunitari que hi ha a Santa Eugènia i a Can Gibert, el Pla d'Educació i Convivència (PEIC), de les aportacions en el projecte de micromecenatge Verkami, d'empreses que promocionen part de les despeses i de veïns i veïnes implicats que a títol personal hi col·laboren.

Al llarg de la setmana, hi haurà activitats artístiques i culturals per a totes les edats i gustos. Per assistir a aquestes propostes caldrà inscripció prèvia i l'aforament estarà limitat. Destaquen els tallers familiars per a joves i adults d'esprai i grafiti, de tablet & Dj i d'arts escèniques, així com les visites guiades per conèixer l'itinerari del Monar'T i els concerts i demostracions de hip-hop, de break dance i de dj's amb músiques del món. També es podrà gaudir d'una exposició dels artistes, d'un mercat d'art i de l'elaboració d'una escultura pública efímera a càrrec d'Andreu Elias i Ramon Masramon, acte que tancarà el festival.

A causa de la situació actual i seguint les recomanacions sanitàries, s'ha decidit ajornar la gran Festa de les Cultures i la Diversitat, així com la mostra de danses i balls nacionals, la música, la fira gastronòmica i cultural i el vermut musical amb recital de poemes en totes les llengües i música de cantautors i cantautores d'arreu.