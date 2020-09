Arrenquen les restriccions a Girona i Salt amb parcs infantils tancats i un aforament reduït als mercats

Els ajuntaments de Girona i Salt (Gironès) han començat a precintar els parcs infantils aquest dimecres a primera hora del matí. És una de les principals mesures per intentar aturar l'onada de contagis que hi ha en aquesta àrea metropolitana i que s'allargaran, com a mínim, 15 dies. Els bars i restaurants també han disminuït l'aforament dels locals a la meitat i aquest dimecres ja es podien veure algunes terrasses més esponjades que fins ara. Pel que fa al Mercat del Lleó de la capital gironina també ha reduït el seu aforament. De tota manera, aquest dimecres s'ha viscut un ambient de normalitat entre les parades i el president de l'associació de comerciants, Manel Rodríguez, ha avançat que no preveuen una baixada en les vendes.

Aquest dimecres a la mitjanit han entrat en vigor les restriccions sanitàries a Girona i Salt (Gironès) per tal de frenar la corba de contagis que hi ha en aquesta zona metropolitana. Els bars i restaurants han anat obrint a primera hora del matí amb menys taules de l'habitual o més espaiades que fins ara. L'objectiu és complir el 50% de reducció en l'aforament a l'interior i exterior del local.

Per altra banda, les brigades dels dos consistoris han anat a cada parc infantil per precintar-lo i evitar que els infants hi accedeixin durant 15 dies com a mínim. Al llarg de tot el matí, els gronxadors, tobogans i altres estructures han quedat aïllats per cintes i brides que impedeixen als nens accedir-hi arran de les restriccions imposades pels consistoris amb l'objectiu de frenar els contagis per coronavirus.

Per altra banda, al Mercat del Lleó també s'han tornar a instal·lar els cartells que marquen els accessos d'entrada i sortida per crear circuits segurs. També es controlarà l'aforament per evitar aglomeracions. Aquest dimecres la situació ha estat "tranquil·la", tal com ha explicat el president de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, Manel Rodríguez.

El portaveu dels paradistes ha detallat que a primera hora la gent "estava una mica espantada", però que poc a poc els ha tranquil·litzat veure que es mantenen les mesures de seguretat i que "si es respecten totes les normes no ha de passar res.

Manel Rodríguez ha detallat que de cara al cap de setmana es preveuen més aglomeracions i per això hi haurà vigilants que controlin que no se supera l'aforament permès. Pel que fa a la resta de la setmana, el president dels comerciants no creu que això passi, ja que "molts clients ja s'han organitzat" per evitar anar a comprar el cap de setmana.

Des de l'inici de la pandèmia, els clients habituals del mercat intenten evitar anar-hi el divendres i dissabte per evitar les cues que es produïen a l'inici del confinament. És el cas de l'Albert, un comprador del Mercat del Lleó. Segons ha explicat a l'ACN, abans hi solia anar al dissabte al matí, però ara hi va "entre setmana" perquè hi ha menys aglomeracions.

