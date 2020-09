Berloso veu poc «esplèndid» el suport dels Mossos per la inseguretat a Santa Eugènia

Els diferents aldarulls que hi ha a Santa Eugènia han portat el nou regidor de Seguretat de Girona, Eduard Berloso, a qüestionar la implicació dels Mossos d'Esquadra en aquest sector de la ciutat. Berloso exposa que en els darrers mesos s'han aplicat diferents mesures -restricció horària de cinc bars- i s'ha incrementat el nombre d'agents de la policia municpal. Però no n'hi ha prou. Els problemes segueixen.

En una resposta a preguntes de la regidora de Ciutadans Míriam Pujola, en el darrer ple municipal, Berloso va exposar que ara hi ha més policia al barri però va deixar clar que hi ha un augment de conflictes arreu de Catalunya, no només a Girona, i que «no tenim un suport esplèndid» dels Mossos d'Esquadra. Va deixar clar que la competència en matèria de seguretat depèn de la policia de la Generalitat i que «no acaba de dedicar-hi personal suficient».

Pujola havia assegurat que entre els veïns hi ha «preocupació» i que estan cansats de trucar a la policia per baralles, música a altes hores de la nit i «botellons», entre d'altres, i que si bé era cert que des de l'equip de govern s'havia assegurat que hi hauria un canvi, aquest havia «estat per anar a pitjor».

El regidor de Seguretat va explicar que ha demanat hora al director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, per tractar sobre la seguretat a la zona. «Espero que la reunió serveixi per trobar una solució a aquest patiment per als veïns».

Vandalisme als barris de l'est

Berloso també es va referir als diferents episodis de vandalisme que Diari de Girona va fer públics aquest cap de setmana passat. Va admetre «falta de civisme» dels autors que es dediquen a tirar pedres als equipaments municipals que donen servei a Mas Ramada, Grup Sant Daniel. Font de la Pólvora i Vila-roja. En concret, al pavelló poliesportiu, al CAP i al Centre Cívic. També s'han trencat algun elements d'una nova zona d'esrbarjo que s'havia d'inaugurar aquest dijous i que s'havia fet amb la participació de diferents entitats i col·lectius de diferents barris del sector.

El responsable de seguretat va exposar que «tenint en compte el número de policies que disposem» miraria com donar més atenció al sector».