Un ferit lleu per inhalació de fum en un incendi en un habitatge a Girona

Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís durant la matinada d'ahir d'un incendi declarat a un habitatge del carrer Universitat de Cevera, a Girona i que va provocar un ferit lleu per inhalació de fum. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 00.15 hores per un foc declarat a una casa de tres plantes al número dos del carrer. Tres dotacions es van desplaçar a la zona per apagar el foc que va cremar una cambra de l'habitatge i que va deixar tota la planta baixa afectada pel fum. A l'interior de la casa hi havia un ocupant que va ser traslladat al Trueta per una intoxicació de fum.