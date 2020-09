Fil a l'agulla per reparar el mur del camp del Pontenc

Tres regidors de l'equip de govern de Girona han sortit a defensar-se de les critiques veïnals i del grup municipal del PSC per la suposada «inacció» al barri del Pont Major, amb un camp de futbol encara en mal estat des del «Gloria», un edifici habitat i apuntalat des de fa anys i una partida de 80.000 euros compromesa pel barri on s'han tret els diners.

El nou regidor d'Esports, Àdam Bertran, va assegurar que la reparació del mur on juga el Pontenc es licitarà en breu. Sobre l'estat del camp, Bertran recorda que s'ha adequat la gespa artificial i s'han reparat instal·lacions elèctriques malmeses. Elements com l'aigua calenta sanitària, la xarxa reg, el marcador, la substitució del DEA- reparació, la reparació del sistema intrusió i alarma o el condicionament de l'aparcament.

Sobre l'estat de l'edifici apuntalat, amb uralita i aluminosi del carrer Sant Joan Bosco, el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, va explicar, durant el ple de dilluns que reunirà a tots els grups municipals per explicar-los en què consistirà la reparació i quins requeriments s'ha fet a la propietat per tal que intervengués a l'edifici, sense èxit. Actualment l'Ajuntament està reactant el projecte de reparació i té previst fer-lo pagar a la propietat.



Nou compromís amb els 80.000 ?

Pel que fa a la partida de 80.000 euros que inicialment estava compromesa a obres al veïnat del Pont Major, l'anterior regidora del barri, Marta Sureda, va admetre que en el seu moment va explicar que s'havien fet servir per accions per paliar els efectes del covid i que es va equivocar «no per enganyar, sinó per ignorància». Els diners inicialment estaven destinats a un projecte pels accessos al pont nou però l'ACA va denegar l'obra i els diners es reservaven per altres obres per definir al barri. No obstant, el PSC va posar de manifest que ja abans de l'any 2020 a la partida només li quedaven 5.000 euros. Sureda va explicar ahir que «tenir una partida sense destí clar» va provocar que els diners anessin a una altra obra. Ahir es va comprometre a destinar asquesta quantitat o la que sigui per executar el projecte veïnal que es necessiti. Amb el nou govern ara la regidora del barri és Maria Àngels Cedacers.