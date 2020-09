Ocupació d'aparcaments a Girona per "retornar-los a les persones"

Activistes de les diferents entitats ecosocials que conformen la plataforma Girona pel Clima han ocupat al llarg d'aquest dimecres diferents aparcaments del centre, Sant Narcís i la Devesa per «retornar-los a les persones». Han aprofitat per fer assemblees, jocs, tallers i altres activitats en el que es coneix com a "Parking Day" i que es fa en diferents punts d'Europa. La idea és «alliberar i recuperar la ciutat» i «confinar els cotxes».

Associacions ecologistes com Rebel·lió o Extinció, l'Associació de Naturalistes de Girona o Fridays For Future i d'altres entitats del teixit social com La Volta, el Sindicat de Llogateres o la Coordinadora d'ONGs Solidàries hanomplir els aparcaments amb diverses activitats: sales de lectura, horts urbans, oficines, espais de joc, entre d'altres, demostrant així els diferents usos que podrien tenir aquestes places.

Des de la campanya #RecuperemLaCiutat reivindiquen el canvi de percepció sobre l'espai públic derivat del confinament. Jordi Mateu, un dels seus membres, ha ressaltat la necessitat de "repensar" l'espai públic: "Tenim interioritzat que els cotxes tenen dret a ocupar una gran superfície dels nostres carrers però això no deixa de ser una privatització normalitzada d'un bé comú". "Deixar el cotxe aparcat al carrer Joan Maragall durant quatre dies és el mateix que qualsevol persona hi instal·li una petita oficina per treballar a l'aire lliure".

En aquest punt, Mateu ha criticat la manca de polítiques a favor de la mobilitat sostenible i per "confinar els cotxes" per part de l'Ajuntament de Girona. "La pacificació de carrers a Girona és irrisòria i el foment de la mobilitat sostenible és imperceptible. Respirar aire net és un dret i cal poder fer front a l'emergència climàtica. És urgent que les ciutats comencin a fer polítiques serioses i valentes per tal que es redueixi dràsticament l'ús dels cotxes, els principals culpables d'ocupar bona part de l'espai públic amb aparcaments i calçades, dels fums contaminants urbans, de la contaminació acústica i de la inseguretat viària", ha explicat Mateu.

És la prinera de les tres accions previstes per la plataforma que dissabte preveu tallar un tram de Jaume I per fer-hi activitats, respectant les mesures de seguretat i salut, i dibuixar com voldrien aquest vial, lliure de cotxes, i només amb transport públic, vianants i bicicletes. Dimarts vinent han previst una «girocletada» per l'àrea urbana. Les accions coincideixen amb la Setmana de la Mobilitat que s'està celebrant arreu i que, des de la plataforma, s considera amb acctivitats poc ambicioses, segons ha explicat Jordi Mateu.

FA uns mesos ja es van fer accions similars en diferents punts.