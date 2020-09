Quaranta comerços de Girona es converteixen en «punts de confiança» pels infants

Un total de 40 establiments s'han adherit al projecte "Comerç Amic", una iniciativa pionera a la ciutat de Girona que té per objectiu elaborar una xarxa de suport social que vetlli per la seguretat dels infants en el seu trajecte cap a l'escola o a la inversa. El projecte, que duu a terme l'Ajuntament de Girona, ha arrencat aquest dilluns amb l'inici del nou curs escolar al voltant del col·legi Doctor Masmitjà, al barri de l'Eixample, com a prova pilot.

"Comerç Amic" va vinculat al camí escolar que s'està creant al centre i té com a objectiu fomentar la mobilitat sostenible i autònoma, així com crear un espai segur, educatiu i saludable al voltant del col·legi. Els establiments participants han col·locat un distintiu en un lloc visible de l'entrada per tal que els més petits, si tenen algun problema, puguin accedir a ells amb total seguretat. El senyal "Comerç Amic, camí a l'escola" permet als infants identificar el local com un espai proper on poder demanar ajuda si tenen alguna necessitat o dificultat.

Per l'Ajuntament hi ha dos temes molt importants: la mobilitat sostenible i l'autonomia dels infants. En aquest projecte, els dos conceptes van de la mà i ambdós només seran possible si garantim que es pot fer de forma segura", ha afirmat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

Per la seva banda, el regidor d'Infància, Àdam Bertran, ha explicat que pel govern "és una prioritat la infància i és per això que s'estan estudiant i posant en marxa mesures que ajuden a garantir la seguretat en els seus itineraris més habituals, com és el cas del projecte 'Comerç amic'". "Esperem que aquesta iniciativa s'estengui per tota la ciutat per ajudar a la infància d'arreu, així com per sensibilitzar a la societat de les problemàtiques en què es poden trobar i, entre tots, ajudar a tenir una ciutat més amable i curosa amb la infància", ha afegit Bertran.

Concretament, aquesta quarantena d'establiments estan situats als carrers de la Creu, de Francesc Ciurana, del Migdia, de Joan Maragall, de Jaume Balmes, d'Emili Grahit, del Cor de Maria i de Sant Joan Baptista de La Salle. Per dur a terme aquesta prova pilot, s'ha comptat amb la col·laboració de l'associació Girona Centre Eix Comercial i de l'Associació d'Hostaleria a Girona.

Ara, amb el projecte ja en marxa, el col·legi Doctor Masmitjà s'encarregarà que els alumnes coneguin la iniciativa i aquells comerços que en formen part. Està previst que aquest apropament es realitzi a través de diferents activitats durant el curs escolar.