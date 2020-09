La Creu: cues al matí, al migdia i al vespre

Passar amb cotxe pel carrer de la Creu de Girona es pot convertir en una odisea. I no en moments puntals, com se sol dir, si no a pràcticament qualsevol hora. Els conductors queden atrapats tant a primera hora del matí, com al migdia, a la tarda o al vespre. El nou disseny del vial amb un sol carril de circulació, entre aparcaments i amb un carril bici al lateral, provoca retencions i conflictes entre els vehicles que en perpendicular intenten entrar a la Creu. Tenen la visió limitada pels cotxes aparcats al mig. A més, han de sortejar illes de paviment que serveixen per protegir precisament aquests aparcaments.

Les obres de remodelació del carrer ja van néixer amb crítiques de Guanyem que alertava que s'estava triant una opció amb «deficiències greus» i que no era el preferent pels tècnics municipals. Amb l'inici de l'escola, els vehicles que porten o van a buscar els estudiants al col·legi doctor Masmitjà la situació ha provocat moments de caos, amb la unió de transportistes aparcant en punts no autoritzats i unes obres al carrer migdia que no està previst que acabin fins a inicis del mes de desembre. En el darrer ple, el regidor de Guanyem Pere Albertí, va insistir en què hi ha manca de visibilitat en alguns punts i en què s'hi estan produint accidents de trànsit. El regidor del PSC Joan Antoni Balbín també va parlar de manca de visibilitat i de les (importants» retencions de trànsit que s'estan produint a la zona. A banda del ple, els socialistes van titllar ahir de «caos circulatori» la situació al sector i van reclamar mesures urgents. Van explicar que han recollit les queixes dels veïns i usuaris del barri que no entenen que les obres, en lloc d'aportar solucions, han comportat un augment dels problemes circulatoris. Aquest «desordre absolut», apunten, a més, «perjudica la vida del dia a dia dels veïns i veïnes del carrer».

Tot plegat, a més, agreujat per les obres al carrer Migdia. «El tall del carrer Migdia està provocant que la línia 1 es faci en sentit Montjuïc pel carrer Balmes i el carrer Joan Maragall i en direcció a l'Avellaneda passa pel carrer de la Rutlla», assenyala Balbín. Recorda que són vials on «els autocars per les seves dimensions passen amb dificultats i això es veu agreujat pels vehicles que s'aparquen malament, envaint el carril central, damunt la vorera, furgonetes de repartiment que no utilitzen els espais reservats...».

Acceptar-ho a canvi de millores

La regidora de Via Pública i Mobilitat, Marta Sureda, va explicar que estaven treballant en mesures per millorar la mobilitat a la zona i que, probablement eliminarien places d'aparcament per millorar la visibilitat a la cruïlles de la Creu. Respecte a les obres del carrer Migdia, va admetre que l'obra comporta «inconvenients» però que són una «necessitat» i que «hauríem d'estar disposats a acceptar-les a canvi de millores per la ciutat».