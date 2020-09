L'Espai Gironès no preveu un descens de clients amb les noves restriccions per la covid-19

El centre comercial Espai Gironès de Salt (Gironès) confia en què no hi hagi un descens de vendes important tot i les restriccions sanitàries que s'han estrenat aquest dijous a Girona i Salt per evitar frenar el nombre de contagis per coronavirus. El gerent del centre comercial, Pau Jordà, ha recordat que l'aforament màxim permès és de 6.800 persones al mateix moment amb les noves restriccions, una xifra que tan sols s'assoleix en dies puntuals de la campanya de Nadal. A més, Jordà ha avançat que els usuaris del centre comercial saltenc han canviat els seus hàbits i va més "a la idea". "Fins ara teníem un 14% de visitants que només venien a passejar", ha afegit el gerent, "però des del juny aquest públic pràcticament ha desaparegut".

Les noves restriccions sanitàries imposades als municipis de Girona i Salt (Gironès) no preocupen en excés al centre comercial de l'Espai Gironès, ja que confien que això no suposarà una davallada en les vendes. Les noves mesures mantenen que els establiments comercials han de mantenir 2,5m2 per cada persona. Si aquesta divisió es fa comptant els metres quadrats del centre comercial, surt que l'aforament màxim permès és d'unes 6.800 persones que podrien estar al mateix moment en les instal·lacions de l'Espai Gironès.

Segons Jordà, aquesta xifra tan sols s'aconsegueix en moments clau com ara la campanya de Nadal. A més durant les rebaixes de l'estiu en cap moment es va assolir la capacitat màxima i era una xifra inferior a l'actual. Per això, tot porta a pensar que aquests 15 dies de restriccions sanitàries es podran assolir sense generar grans pèrdues.

En aquesta línia, Pau Jordà ha recordat que al juliol "ens en vam sortir" i per això creu que aquesta onada de noves restriccions tampoc implicarà grans canvis. Tot i així, Pau Jordà ha recordat que "cada moment és delicat" però cal tenir present que "estem a temps de revertir la situació".

Per altra banda, el centre comercial ha aprofitat per engegar una campanya de conscienciació als clients i als establiments. Per una banda, des de les xarxes socials s'ha començat a enviar missatges per recordar algunes de les mesures de seguretat que cal seguir quan la gent ve a l'Espai Gironès. En paral·lel, des de la gerència també s'ha enviat un correu per "recordar" als comerços i restaurants "quins són els protocols que cal seguir".

Pel que fa a senyalització, el centre comercial mantindrà la mateixa que ja va instal·lar durant el desconfinament. De fet, Pau Jordà ha recordat que "durant tot l'estiu" han mantingut els circuits de circulació en diferents direccions per als compradors, els dispensadors de gel hidroalcohòlic i també els reforços en la vigilància per garantir el compliment de les mesures.

Menys visites lúdiques

Pel que fa a les aglomeracions, el gerent del centre comercial ha recordat que mantenen punts al terra que marquen les distàncies mínimes. Per altra banda, Pau Jordà també ha apuntat que els compradors que té el centre comercial van "més a la idea". De fet, el gerent ha detallat que "fins ara teníem un 14% de visitants que només venien a passejar", però des del desconfinament aquesta situació ha canviat. Des del juny, aquest 14% de gent "pràcticament ha desaparegut".

També han notat un canvi de comportament entre els visitants que van al cinema o als bars i restaurants. Pau Jordà ha assegurat que "ara la gent ve, compra i marxa". També ha detallat que abans hi havia molta gent que aprofitava per anar al cinema, als bars o als restaurants i venia amb temps per visitar les botigues, però ara ja no ho fa.