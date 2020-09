Una paella provoca un incendi al carrer Sant Sebastià de Girona

Els Bombers de la Generalitat van rebre ahir un avís d'un incendi declarat pocs minuts abans de dos quarts de tres de la tarda al carrer Sant Sebastià de Girona. El cos d'emergències va activar fins a sis dotacions per treballar a un pis del carrer on una paella havia provocat un incendi a la cuina de l'habitatge. Les flames van afectar la campana d'extracció, però un tub d'aigua que es va rebentar a causa de l'incendi va ajudar a apagar el foc. Els bombers van donar per extingit l'incendi vint minuts més tard, i van procedir a ventilar l'habitatge. Cap persona va resultar afectada.