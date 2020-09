Els tècnics audiovisuals tenyeixen de vermell la Catedral per la falta d'ajudes

El sector de tècnics audiovisuals ha protestat aquest dijous a la nit per la falta d'ajudes i de feina tenyint de vermell la Catedral de Girona i Sant Fèlix. Es tracta d'una acció de protesta que ha tirat endavant el col·lectiu Alerta Vermella que s'estén arreu d'Europa per la falta de contractació d'aquests tècnics. El portaveu del col·lectiu, Xavier Pons, ha assegurat que la seva és una indústria "invisible" però que estan al darrera de "cada roda de premsa, de cada obra de teatre o de cada concert", perquè sempre cal un tècnic. En la protesta han recriminat que hi ha ajuntaments que "no son prou valents" com per organitzar una festa major per por que hi hagi un rebrot, malgrat complir amb totes les mesures sanitàries.

Xavier Pons ha recordat que en les festes que s'han organitzat hi ha "més de dos metres de distància entra cada cadira, un aforament reduït" i es compleixen amb les normatives corresponents. A més, el portaveu també ha assegurat que els tècnics audiovisuals formen part d'una "indústria totalment conscienciada" sobre la pandèmia.

Per això es mostra "convençudíssim" que no es produirà "cap rebrot" en un acte cultural i ha demanat que les administracions apostin per tornar a organitzar activitats culturals. Tot i així, Pons ha recordat que la seva feina no es limita tan sols a la cultura, sinó que també realitzen tasques corporatives o pel turisme de negocis. Si bé el portaveu ha apuntat que potser no és el millor moment per organitzar esdeveniments multitudinaris pels riscos que comporta, "sí que s'ha de fer cultura".

A més, el col·lectiu també demana a les administracions que utilitzi "un barem igual per a tothom" a l'hora de fixar les restriccions. Pons ha recordat que mentre el sector cultural està obligat a fer base de dades amb els assistents per si hi hagués algun cas de covid-19 durant un espectacle, no passa el mateix amb els restaurants i les terrasses en què no hi ha constància de tots els clients que hi ha. Per això creuen que "és incoherent" que hi hagi tantes limitacions en el món cultural, però no en altres sectors.

Xavier Pons ha mostrat la necessitat que es prenguin mesures de forma urgent, ja que molts tècnics audiovisuals "no cobren des del mes de maig". I és que el portaveu del col·lectiu ha lamentat que "no som a enlloc". El portaveu també ha lamentat que amb la cancel·lació de congressos com ara el Mobile World Congress "ningú" tingués en compte que més enllà dels hotels afectats per la falta de congressistes també hi havia "totes les empreses que donen servei a les marques tecnològiques" que hi participen, com ara els tècnics audiovisuals. "Sóm un col·lectiu segur i preparat, la nostra feina no és perillosa", ha reblat Pons