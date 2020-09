L'aparcament municipal del Pallol està tancat des del temporal «Gloria»

L'aparcament municipal subterrani situat a la plaça del Pallol, just darrere de l'Ajuntament de Girona, continua tancat als usuaris des que es va inundar el gener passat amb el temporal Gloria. Així ho va denunciar ahir el grup municipal Guanyem, que va recordar que la infraestructura ja patia deficiències estructurals greus que provocaven que es negués amb les pluges però que el temporal del gener va provocar que quedés inservible i el consistori es va veure obligat a tancar-lo per arreglar-ne els desperfectes.

Tanmateix, el grup de l'oposició va lamentar que des de llavors, l'Ajuntament «no ha fet cap tipus d'actuació per evitar el deteriorament progressiu d'un bé municipal». El portaveu de la formació, Lluc Salellas, va anar ahir a l'aparcament hi va denunciar les capes de verdet a les escales d'accés a l'aparcament i l'acumulació d'aigua a sostres i cantonades. Des de Guanyem van lamentar que no es tingui cura dels béns municipals. Salellas va apuntar que «els desperfectes de l'aparcament del Pallol i la inacció» per arreglar-los evidencien «la gestió deficient de la cosa pública del govern Madrenas».

Guanyem va advertir que fa vuit mesos que els usuaris que hi tenen una plaça no poden accedir-hi i que aquests denuncien que» l'Ajuntament no els hi ha ofert una alternativa satisfactòria». De fet, només funciona una planta reservada als vehicles municipals.

En aquest sentit, Salellas va explicar que el consistori redirigeix els usuaris a l'aparcament gestionat de la plaça Pompeu Fabra i explica que disposaran d'una tarifa especial. Tanmateix, el regidor gironí va assegurar que «els veïns han consultat els preus públics de l'empresa i que aquests són inferiors a la tarifa especial proposada per l'Ajuntament».