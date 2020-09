Nova campanya per repartir premis de tecnologia a l'Espai Gironès

L'Espai Gironès de Salt posa en marxa una nova campanya anomenada Play Espai per repartir premis entre els clients. En aquesta ocasió està centrada en el món de tecnologies; jocs digitals, amb IPhones SE, consoles PSP, i XBOX, entre altres premis relacionats amb el gaming i també jocs de taula.

Els clients que hi vulguin participar hauran de demanar un codi al punt d'informació el mateix dia que facin compres de 30 euros o superiors als establiments del centre comercial i registrar-se en una pàgina web. L'assignació dels premis és aleatòria i es pot participar tantes vegades com es vulgui per intentar aconseguir el regal. La campanya es durà a terme del 18 al 26 de setembre. Si un cop finalitza la campanya queden premis a repartir es farà un sorteig entre els participants el dia 6 d'octubre. Hi poden participar els majors de 18 anys i els premis s'entregaran a l'oficina de gerència (planta segona del Centre Comercial), de 9 del matí a 14h i de 15:30 a 18:30h. Un cop aconseguit el premi hi ha set dies per anar-lo a recollir.

L'Espai Gironès porta a terme periòdicament campanyes per retornar als clients la confiança depositada en el centre comercial. El mes d'agost es va dur a terme la campanya Passaport a l'Espai per repartir als seus clients premis d'entre 10 i 100 euros per fer compres al centre comercial.

Des del centre comercial recorden que "l'Espai Gironès ha estat certificat com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia de la Covid-19. Multi Iberia ha certificat la seguretat i seguretat dels centres comercials que gestiona a Espanya i Portugal, gràcies a la seva col·laboració amb Bureau Veritas". Per garantir la seguretat dels empleats, clients, proveïdors i altres parts interessades en els centres comercials, Multi Iberia es basa en els serveis de Bureau Veritas, que ha dut a terme un procés d'auditoria de conformitat amb la certificació de Global Safe Site.

L'Espai Gironès va reobrir el 2 de juny amb les "màximes garanties d'higiene i seguretat i que ha estat certificat com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia de la Covid-19". Fins ara, exposen des del centre comercial, hi hagut una "afluència constant de compradors i s'han respectat totes les mesures obligades", d'ús de mascareta, límits d'aforament i les mesures establertes perquè la compra sigui segura i a la vegada agradable i satisfactòria. Al centre comercial hi treballen unes 800 persones.