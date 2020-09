El viatger i exalcalde de Salt Xavier Corominas Mainegre va presentar ahir el seu nou llibre Els viatges de la meva vida al Centre Cívic del Barri Vell de Girona. La publicació que tanca la seva trilogia de llibres on detalla els viatges en bicicleta per arreu del planeta, explica les seves vivències per la península Ibèrica, el Marroc i Amèrica. La presentació de l'acte va anar a càrrec de l'exalcalde de Girona Joaquim Nadal.