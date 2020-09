Els patinets elèctrics només podran circular pels carrils bici i els carrers amb límit de 30 km/h a Salt

L'Ajuntament de Salt aprovarà aquest dilluns la modificació de l'ordenança de mobilitat que regula l'ús dels patinets elèctrics al municipi. A partir d'ara, tan sols podran circular en els carrils bici i en els carrers on la limitació de velocitat sigui fins a 30 km/h. A més, els seus conductors hauran de portar un casc homologat. Amb la modificació d'aquesta ordenança quedarà prohibit que aquests vehicles circulin per la vorera. En cas en què l'ordenança municipal s'incompleixi, les sancions aniran entre els 60 i 200 euros. La regidora de Mobilitat de Salt, Anna Fusté, ha detallat que la normativa s'ha modificat a "valorant les normatives existents en altres municipis de l'àrea urbana de Girona".

L'ordenança, a més, estableix que els patinets tan sols podran circular a un màxim de 20 km/h quan circulin pels carrils bici. També caldrà que aquest vehicles mantinguin la preferència de pas dels vianants que creuin la via.

Per altra banda, en els carrers on hi hagi plataforma única -on la vorera i l'asfalt estan en el mateix nivell- els patinets també hauran de mantenir la prioritat dels vianants i hauran de circular a un màxim de 6 km/h al pas de vianants. A més, cal que deixin 1,5 metres de distància amb les façanes. En cap cas els patinets podran anar a una velocitat superior als 25 km/h.