El PSC de Girona reclama a Madrenas que «no segueixi retallant en cultura»

El PSC ha denunciat que l'equip de govern de Girona ha disminuït l'aportació econòmica al Festival Temporada Alta. Els socialistes recorden que tampoc no va concedir el suport econòmic que l'Ajuntament havia atorgat regularment al Festival Milestone, fet que ha provocat que aquest any s'anul·li. «Dues aportacions econòmiques que ja estaven pressupostades, i que per tant, no entenem que no s'atorguin», va lamentar ahir la regidora socialista Mònica Ferrer.

Els socialistes creuen que «tradicionalment, la cultura, malgrat ser un dret essencial de l'individu, ha estat sempre la primera a rebre a les situacions de crisi» i recorden que «amb la crisi de la Covid-19, ha rebut el doble». «A més de les retallades habituals, l'emergència sanitària ha incidit greument en la mateixa estructura del sector» Ferrer apunta que «la crisi sanitària ha estat també una crisi de la cultura i del sector cultural, un sector econòmic rellevant gran part del qual es caracteritza per l'estacionalitat, la inestabilitat o, fins i tot, la precarietat laboral. De manera que necessita una especial atenció per part dels poders públics».

El PSC també recorda que, al ple de finals de juliol es va aprovar una modificació de crèdit que implicava una disminució d'una partida de cultura de l'Auditori-Palau de Congressos de 80.000 euros cap a una altra àrea de l'Ajuntament. «Creiem necessari que si una partida no s'usa per la raó que sigui, els diners de la mateixa es destinin a una altra funció dins de la mateixa àrea», va dir Ferrer.