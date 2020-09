Salt prohibirà la circulació dels patinets elèctrics per les voreres i obligarà a portar casc

L'Ajuntament de Salt impulsa una modificació a l'ordenança de circulació per regular l'ús dels patinets elèctrics. La nova normativa inclou que només es pugui circular pels carrils bici i carrers amb limitació de velocitat de fins a 30km/hora i l'obligatorietat d'utilitzar un casc homologat. Les sancions per no respectar l'ordenança van dels 60 als 200 euros i està previst que s'aprovi durant el plenari de dilluns vinent.

L'ordenança fa referència als anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP), d'una o més rodes, d'una plaça i amb motors que permetin velocitats d'entre 6 i, com a màxim, 25 km/hora. En vies urbanes, a Salt aquest tipus de vehicle entre els quals s'inclouen els patinets elèctrics, només podran circular pels carrils bici i pels carrers amb velocitats màximes permeses de fins a 30 km/hora. No es permetrà la circulació per les voreres.

L'alcalde, Jordi Viñas, explica que «s'ha treballat la modificació de l'ordenança de circulació amb l'objectiu de regular la situació dels patinets elèctrics davant l'augment dels usuaris d'aquest mitjà de transport». Per la seva banda, la regidora de Mobilitat, Anna Fusté, afegeix que «hem treballat l'ordenança de Salt a partir de les normatives superiors i també valorant les existents a altres municipis de l'àrea urbana».



Els condicionats

En la normativa s'especifica que els patinets elèctrics podran circular pels carrils bici si l'amplada del vehicle no supera els carrils senyalitzats o no supera la meitat de l'amplada de la via. A més, s'haurà de circular com a màxim a 20 km/hora i respectant la preferència de pas dels vianants que travessin la via.

Pel que fa als trams de connexió entre vies ciclistes, o aquestes i aparcaments,(trams inferiors amb vint metres de longitud), s'haurà de circular a 6 km/hora i respectant la preferència dels vianants. A la calçada de carrers amb una velocitat màxima fixada de 30 km/hora, podran circular fins al màxim que permet el motor, de 6 a 25 km/hora. Als carrers amb plataforma única amb limitació de velocitat màxima a 20 km/hora i amb prioritat per a vianants, s'haurà de circular tenint en compte la prioritat dels vianants i a un màxim de 6 km/hora al pas de vianants. Caldrà mantenir 1,5 metres de distància respecte a les façanes.