Salt subhasta tres aparcaments embargats a una immobiliària

L'Ajuntament de Salt acaba d'obrir una subhasta pública per despendre's de tres aparcaments i tres trasters que una empresa ha perdut amb un embargament de béns perquè tenia diferents deutes muncipals i no els podia pagar amb diners. El preu global de sortida si se sumen les sis propietats és de 37.450,06 euros.

Els aparcaments i els trasters havien passat a formar part del patrimoni municipal però com que des de l'Ajuntament es considera que no tindrien cap possible utilitat els ha decidit posar a subhasta per si hi ha algun veí interessat en comprar-los.

D'aquesta manera, l'administració municipal obtindria així uns guanys que servirien per ingressar els diners que la societat deutora, una immobiliària, no va poder pagar a l'administració.Els aparcaments i els trasters estan tots situats a la planta baixa del número 43 del carrer Miguel de Cervantes.

Tots o només un

El preu global és de 37.450,06 euros, però, no obstant, una persona pot intentar obtenir els tres aparcaments i els tres trasters o tant sols un dels béns en concret. Aquesta xifra total és doncs la quantitat mínima que aniria a les arques municipals en cas que el consistori saltenc aconseguís vendre les sis peces que ha posat a subhasta.

Per separat els aparcaments tenen un preu que va des dels 9.645 euros, el que té unes dimensions més petites fins als 15.550 euros, per al que és el més car, que té més de 20 metres quadrats de superfície.

Pel que fa als trasters, els preus de sortida van des dels 3.035 euros el de menor dimensió fins als 4.664 euros per al més gran, que té una superfíe de 6,30 metres quadrats.

En cas d'empat

Els interessats que facin l'oferta més alta seran els qui es podran comprar i quedar-se cada una de les sis propietats en subhasta. Fins i tot s'ha establert un mecanisme per si hi ha un empat entre dues ofertes que inclouen l'opció d'atorgar-lo a les persones que tenen ja propietats al mateix edifici fins a un sorteig com a últim extrem.

Les sis propietats han acabat a mans de l'Ajuntament de Salt després de la finalitzaciói d'un procés d'embargament de béns que va portar a terme l'organisme autònomXaloc, de la Diputació, a una immobiliària que no podia fer front als seus deutes amb l'administració saltenca.