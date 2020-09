Tractament amb insecticida a les palmeres del sud de l'Eixample i Montilivi

Les palmeres que hi ha al parc del Migdia, al carrer del Riu Segre, a la plaça de Fra Ignasi Barnoya, a la zona del grup Girona per Girona i a l'avinguda Pericot seran objecte d'un tractament fitosanitari pel control del morrut de les palmeres. S'actuarà aquest divendres a partir de les onze de la nit a les sis del matí de l'endemà, amb el producte fitosanitari Epik, un insecticida a base de Acetamiprid al 20%, segons ha informat l'Ajuntament.

El consistori recomana seguir diferents mesures per seguretat després de l'aplicació del producte. Per exemple, demana que no s'entri a la zona tractada fins que el producte no s'hagi assecat. Per aquest motiu l'Ajuntament senyalitzarà la zona tractada. També s'aconsella evitar el contacte amb les palmeres i les herbes del seu entorn durant les primeres 24 hores i també evitar passejar gossos durant l'aplicació i al voltant de les palmeres les 24 hores posteriors al tractament.

Fa unes setmanes ja es va fer una actuació similar en altres zones de la ciutat on també hi ha palmeres, com ara al cementiri Vell de Girona a la plaça del Mercadal, Fora Muralla, Jardins de Pedret i en diferents punts del barri de Sant Narcís. De fet, aquest sistema de control es va fent periòdicament als llocs de la ciutat on hi ha palmeres.

El morrut de les palmeres és un insecte considerat una «greu plaga» per a les palmeres ornamentals i ha causat la mort de multitud d'exemplars. Les seves larves excaven galeries de fins a un metre de llarg al tronc dels arbres.