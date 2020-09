El Celler de Can Roca tanca després de detectar casos de coronavirus asimptomàtics i lleus dins de l'equip

El restaurant el Celler de Can Roca de Girona tanca "fins a nou avís" tal com han anunciat en un comunicat difós a les xarxes socials aquest dissabte. Ho fan després de detectar "casos positius" de coronavirus dins de l'equip. En el comunicat avancen que es tracta de persones asimptomàtiques o lleus i, per tant, "la família i l'equip estan bé". En el comunicat també detallen que es tracta d'una "decisió voluntària" i que respon a la "responsabilitat ètica" amb els treballadors i també amb tots els que tenien una reserva en els propers dies. En el text, els germans Roca també envia un "missatge d'ànims, coratge i valentia" per al sector gastronòmic i recorden que cal "fermes, responsabilitat i sacrificis" per fer front a la pandèmia.