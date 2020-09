Les Fires de Girona no tindran atraccions i la Fira de Mostres podria ser de petit format

A la Devesa aquest any no hi haurà cap atracció per les Fires.

Nova gerra d'aigua freda per les Fires de Girona. En ple debat sobre les activitats i esdeveniments que podran formar part de la programació per celebrar les festes de Sant Narcís, el coronavirus està colpejant amb força la ciutat i això ha fet decidir l'Ajuntament a eliminar les atraccions que cada any s'instal·laven a la Devesa. No n'hi haurà de cap tipus. Ni a l'interior del parc ni en cap altre lloc.

La idea inicial de l'Ajuntament era que hi hagués un nombre molt limitat d'atraccions, totes infantils, perquè almenys els nens i nenes poguessin gaudir de les Fires. S'havien fet diferents propostes però finalment s'havia acordat posar-les en línia per tot el vial del parc que ressegueix el passeig de la Devesa. Havien d'estar molt espaiades entre elles per evitar aglomeracions i dotar de seguretat els usuaris mentre esperaven. Començaven al Rellotge de la Devesa i acabaven pràcticament al Palau de Fires.

Aquesta opció era la més factible abans que entressin en vigor mesures més restrictives a Girona i Salt que a la resta de les comarques gironines. Unes mesures que, per exemple, han suposat el precinte i la prohibició d'ús dels jocs infantils que hi ha a la via pública. Al final, doncs, ni tan sols hi haurà atraccions per als més petits.

El nou regidor de Cultura i Fires, Quim Ayats, ja explicava fa uns dies a Diari de Girona que les Fires serien «atípiques i excepcionals» tenint en compte «les limitacions que ens imposa la situació actual, que és delicada». Una situació, que, a més a més, ha crescut cap a pitjor a la capital gironina.

Resignació dels firaires

«Havíem treballat amb els firaires que poguessin parar les atraccions infantils, per la situació agreujada de covid ha precipitat la decisió. I els firaires no podien esperar més la decisió», ha lamentat Quim Ayats. El responsables de Cultura i Fires, però, manté que «no hi haurà atraccions, però sí Festa Major» i que estan «treballant» per poder programar activitats. Això sí, s'hauran de programar determinades activitats o iniciatives d'una altra manera.

El president del gremi de firaires a les comarques gironines, Joan Bagó, es va mostrar resignat per la decisió municipal. «Quin remei», va indicar el representant dels firaires. «El virus ho ha espatllat tot», va lamentar.

Joan Bagó, que porta mesos indicant que seria «segur» pujar a les atraccions, recorda que si no hi ha atraccions no treballen i que han de «menjar» i que les fires i les atraccions són la seva «manera de viure». Actualment, els firaires estan amb converses amb l'Ajuntament de Banyoles per si és possible instal·lar les atraccions a la capital del Pla de l'Estany durant les festes de Sant Martirià.

La Fira de Mostres, en perill

També està en perill l'altre gran esdeveniment que se sol fer a l'interior del parc de la Devesa: la Fira de Mostres. Ara mateix s'està treballant en un format reduït, segons ha admès la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat. Cunyat ha explicat que al juliol, en sortir del confinament, es va fer una enquesta als expositors de l'any anterior i que n'hi havia 150 disposats a ser presents a Girona. No obstant això, en els darrers dies hi ha hagut empreses que s'han fet enrere o han demanat menys metres quadrats per ocupar.

La idea de Fira de Girona era ocupar tan sols l'interior del Palau de Fires i l'exterior de l'entrada de vidre de l'equipament. Ara però, amb les noves mesures a la ciutat de Girona s'ha fet un «reset» i s'està tornant a preguntar als expositors si voldran ser a Girona. Segons quines siguin les respostes, la setmana vinent es prendrà una decisió.

Coralí indica que volen que la Fira de Mostres, si es fa, tingui caràcter igualment multisectorial i que sigui representativa del territori. Ha assegurat que estan preparats per complir tots els requisits que imposa el Procicat per les fires: controls d'accés per evitar aglomeracions, presa de temperatura, mascareta i inscripció de cada persona que entri al recinte.