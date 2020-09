El mercat de la Devesa de Girona recupera les restriccions d'aforament

El mercat de la Devesa de Girona ha recuperat aquest dissabte el control d'aforament, tal com marquen les noves restriccions aprovades aquest dimecres a Girona i Salt (Gironès) per reduir el nombre de contagis. Des d'aquest dissabte, s'han establert tres punts de control en els accessos del mercat per evitar que se superessin les 6.000 persones que hi pot haver com a màxim. Els responsables del mercat han assegurat que mai s'ha arribat a aquesta xifra perquè tenen la sort que la Devesa té una extensió molt àmplia i això permet esponjar millor les parades. També s'ha reforçat la presència policial per garantir que es compleixen totes les mesures.

Amb l'aplicació de les noves restriccions sanitàries a Girona i Salt (Gironès) que van estrenar-se aquest dimecres s'hi inclou la reducció i el control d'aforament als mercats, entre ells el que es fa dos dies a la setmana al parc de la Devesa de Girona. Aquest dissabte, l'Ajuntament ha recuperat el control d'aforament per evitar aglomeracions als accessos del mercat. S'han instal·lat tres punts on la gent controlava les entrades i sortides per no arribar a superar mai les 6.000 persones, que és el màxim que podria assumir el mercat amb aquestes restriccions.

De tota manera, els responsables del mercat sedentari ha avançat que habitualment aquesta xifra sol estar a la meitat i ha afirmat que com que la Devesa té molta extensió tenen l'opció d'esponjar les parades i donar més espai per al passeig. De fet, aquest matí les parades han hagut de muntar més separades i més enganxades als arbres del que és habitual, deixant molt d'espai lliure per a la circulació de persones en els passejos que creuen el parc.

A més, si habitualment hi ha parades a cada costat del passeig, amb les noves restriccions s'han instal·lat tan sols en una banda, deixant més marge pel pas de la gent. Això vol dir que el mercat també ha hagut de guanyar metres d'extensió per permetre que hi vagin totes les parades.

A més, en els punts de control també hi ha un dispensador de gel hidroalcohòlic i tothom que entra al mercat s'ha de rentar les mans per evitar contagis. Pel que fa a les parades, totes elles també han de tenir gel i en les parades de fruita s'han de repartir guants si els clients han de tocar la fruita. També han marcat un itinerari d'entrada i de sortida amb tanques per evitar que la gent es creui i també per controlar les persones que hi ha en una parada al mateix temps.

Tot i així, aquestes mesures han passat pràcticament inadvertides per a la majoria de compradors. Una d'elles, la Josefa López, ha destacat que aquest matí ha vist "molt ben organitzat" el mercat ja que la separació entre parades creu que en facilita l'organització. També ha destacat que se sent "molt segura" comprant en el mercat sedentari perquè "és a l'aire lliure" i totes les parades ofereixen gel desinfectant als clients.

La Dolores és una altra clienta habitual dels dissabtes a la Devesa. Ella ha assegurat que es porta "els guants de casa" perquè així s'assegura que estan nets i cada vegada es desinfecta les mans per garantir que no contamina res del que toca.

Per altra banda, l'Anna Jiménez ha afirmat que pràcticament no ha notat cap canvi amb la setmana passada, ja que "s'han de fer les cues igualment". El que sí que ha vist és "més presència de la Policia Municipal de Girona". De fet, l'Ajuntament ha reforçat les dotacions que vigilen el mercat. Amb això es vol garantir que tots els clients compleixen amb les mesures sanitàries i les parades també.

Les mateixes restriccions i control d'aforament que es fa a la Devesa també s'apliquen al Mercat del Lleó. Aquest dissabte vigilants de seguretat controlaven la gent que hi accedia per evitar aglomeracions a l'interior. Des del dimecres ja hi ha cartells que indiquen quins accessos són d'entrada i quins són de sortida.