El mercat de la Devesa de Girona recupera les restriccions d'aforament

El mercat de la Devesa de Girona ha recuperat aquest dissabte el control d'aforament, tal com marquen les noves restriccions aprovades aquest dimecres a Girona i Salt (Gironès) per reduir el nombre de contagis. Des d'aquest dissabte, s'han establert tres punts de control en els accessos del mercat per evitar que se superessin les 6.000 persones que hi pot haver com a màxim. Els responsables del mercat han assegurat que mai s'ha arribat a aquesta xifra perquè tenen la sort que la Devesa té una extensió molt àmplia i això permet esponjar millor les parades. També s'ha reforçat la presència policial per garantir que es compleixen totes les mesures.