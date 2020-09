Premi de 360 euros al concurs de Fotografia Solidària de Girona

L'Ajuntament de Girona ha convocat una nova edició del Concurs de Fotografia Solidària, que té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre temàtiques relacionades amb la cooperació al desenvolupament. La tasca sensibilitzadora i educativa es vol aconseguir amb la creació d'un fons documental amb imatges de qualitat per difondre les activitats de la Unitat de Cooperació del consistori, com ara xerrades, exposicions i el cicle de Cinema i Solidaritat.

El tema de les fotografies haurà d'estar lligat a la sensibilització per al desenvolupament i abordar temàtiques com les desigualtats nord-sud, la interculturalitat, les condicions de vida o el paper de la dona en els països empobrits. La guanyadora rebrà un premi de 360 euros per comprar material fotogràfic.

La fotografia premiada podrà ser utilitzada per a la difusió d'activitats de la Unitat de Cooperació per part dels diversos actors de la cooperació gironina, i les fotografies presentades també podran ser usades per l'Ajuntament a l'hora de crear documentació gràfica per a publicacions o material digital, segons s'especifica a les bases del concurs.