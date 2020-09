Endesa cedeix un centre de tranformació al festival urbà monar'T

Endesa ha cedit un centre de transformació ubicat a la plaça de Pere Calders de Girona al festival monar'T perquèpugui ser decorat i, així, donar suport i promoure la producció cultural mitjançant un projecte d'art urbà. La companyia ha ofert aquesta infraestructura perquè es pugui celebrar la segona edició de la iniciativa, que pretén plasmar plàsticament en espais de la via pública idees inspirades en la riquesa i diversitat cultural dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert i, de retruc, embellir els carrers i implicar tota la comunitat veïnal.

En l'edició d'enguany s'intervé en una desena d'espais i hi participen catorze artistes locals, estatals i internacionals, entre les quals hi ha Rainbow Faria, l'encarregada de decorar aquest centre de transformació. Aquesta artista, nascuda a Eivissa, està especialitzada en temàtiques sobre les plèiades, que és un cúmul obert en la constel·lació de Taure, i els seus teòrics habitants.

En el marc de la primera edició del festival, l'any passat, ja es van cedir diversos centres de transformació perquè es poguessin decorar artísticament, amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural per subratllar la multiculturalitat dels veïns.

Aquesta no és la primera vegada que Endesa cedeix les seves instal·lacions arreu de Catalunya per a finalitats artístiques. Una de les darreres actuacions d'aquestes característiques ha sigut amb l'Ajuntament dels Pallaresos, on la companyia va cedir tres centres de transformació a artistes visuals del territori que van plasmar plàsticament idees relacionades amb el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista, i la promoció dels Pallaresos a través de figures il·lustres de la localitat. A més, també es va dur a terme recentment "Ciutat Transformadora", una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Tarragona que s'emmarcava en el projecte "Murs que Parlen".



L'objectiu d'aquestes actuacions és integrar de manera original, atractiva i decorativa infraestructures elèctriques en la fisonomia de diferents nuclis urbans, i es millora, de retruc, el seu impacte estètic. L'única condició, que tampoc representa una limitació en les creacions artístiques, és deixar lliures les reixes de ventilació de les casetes, i incloure la placa de risc elèctric i la identificació de la instal·lació perquè quedin ben visibles, dins els programes de seguretat que fomenta la Companyia. A part d'això, no hi ha més límits que la mateixa imaginació.