Girona revisarà d'ofici les factures de l'aigua després de detectar-hi «disfuncions»

L'Ajuntament de Girona detectat que hi ha factures de l'aigua «amb una disfunció» entre les lectures estimades i reals del consum dels darrers mesos que pot haver «repercutit en una incorrecta quantificació -amb un encariment desmesurat- de la tarifa aplicada a causa de l'impacte en el consum real del mètode de càlcul per trams que s'aplica en la factura», segons un comunicat de l'Ajuntament. Per fomentar l'estalvi d'aigua, aquesta es cobra per blocs, i com major és el consum d'aigua, més cara és.

Per aquest motiu, el govern vanunciar ahir l'obertura d'un «procediment de revisió d'ofici de les lectures de comptador dels abonats a Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa)» referent al període del confinament provocat per l'estat d'alarma pel coronavirus i els mesos posteriors, i que s'han repercutit en les dues darreres factures emeses per la companyia.

En aquest sentit, des del govern municipal s'afirma que «els abonats no hauran de fer cap tramitació» i posen èmfasi en remarcar que «l'Ajuntament de Girona és el primer ajuntament que farà una revisió d'ofici en la situació que s'ha donat en moltes companyies de servei d'aigües i que afecta les factures emeses durant el confinament per la COVID».

Actualment s'està analitzant el nombre d'abonats que poden haver estat afectats, si bé, segons el consistori s'apunta que «serà un percentatge reduït sobre el total d'abonats a la companyia». Segons les primeres estimacions de l'Ajuntament, a un terç dels usuaris se'ls va fer una lectura real ja en el seu moment ( del total de 66.620 abonats, només 25.811 van tenir lectures estimades durant el període de confinament), per tant les seves factures «són correctes i queden exclosos d'aquesta revisió». Respecte la resta, la revisió es concentrarà en aquelles factures que s'ha augmentat de tram del segon al tercer trimestre del 2020, i que també han augmentat de tram aquest darrer trimestre del 2020 respecte el mateix trimestre del 2019. Per això es calcula que el percentatge d'afectats final serà reduït.

En els pròxims dies, i un cop es disposi de tota la informació, l'empresa es posarà en contacte amb les persones que puguin haver estat afectades per fer l'abonament corresponent, obrint paral·lelament les vies de reclamació corresponents en els casos on hi hagi dubtes o desacords. Aquesta «disfunció» en la facturació s'ha pogut detectar «en alguns casos gràcies als processos de control intern que la companyia activa quan es detecten consums elevats respecte als consums habituals», segons assegura l'Ajuntament, i que serveixen en molts casos per detectar fuites o altres anomalies en el sistema de distribució i consum d'aigua.



El procés seguit

A partir del 13 de març es va iniciar un protocol per aplicar lectures estimades del consum d'aigua a Girona, basant-se en els consums del mateix període de l'any anterior. Tanmateix, es va fer una supervisió «exhaustiva» per evitar aplicar consums desmesurats o molt inferiors a les mitjanes anuals que tenen els abonats, segons l'Ajuntament.

A partir d'aquí es van fent diferents supervisions i quan es detectaven incidències es determinava el tipus (fuita, error de lectura...) i en funció d'això s'aplicava un criteri o un altre en la facturació (tarifa de fuita, correcció del número de la lectura...). En el cas de Girona, es van mirar les pòlisses que tenien una desviació de consum superior al 50% i aquelles factures amb import superior a 150 euros i que tenien una desviació de l'import superior al 50%. També es va fer un enviament massiu de correus electrònics sol·licitant la lectura a l'abonat. Es van rebre unes 600 respostes. Ara s'estan resolent totes aquelles situacions presentades pels abonats.«Tot i que es van aplicar lectures estimades basant-se en el consum del mateix període de l'any anterior, el confinament ha provocat, en alguns casos, més consum d'aigua», remarca el consistori.

De l'1 d'abril al 21 de setembre s'han fet 921 rectificacions de factura per repartiments de consums i aplicació de tarifa de fuita. La majoria d'aquestes rectificacions són sol·licituds d'abonats que discrepaven de les lectures estimades durant el període de confinament.