Salt restringeix la circulació de vehicles a les Deveses i les hortes i hi posa càmeres

L'Ajuntament de Salt va aprovar aquest dilluns al vespre, en una votació al ple, els criteris d'atorgament d'autoritzacions de pas pels sistemes de control d'accés i gestió de trànsit a través de sistemes enregistradors intel·ligents i identificació automàtica de vehicles de la vila.

L'objectiu de la iniciativa passa per regular i restringir la circulació de vehicles a les Deveses i permetre només el trànsit als que disposin de l'autorització pertinent. S'enregistraran imatges a través de càmeres que realitzaran la lectura de les matrícules per identificar i sancionar, amb 200 euros, els conductors dels vehicles que hi circulin i no estiguin autoritzats.

El text formava part d'una modificació d'una ordenança de mobilitat i va tenir el suport del PSC i IpS-CUP, a més dels dos que formen part dels grups de l'equip de govern (ERC i JxSalt). Els tres regidors de VOX es van abstenir perquè volien que hi hagués hagut un procés participatiu, un fet només permès en noves ordenances.

Cinc punts regulats

La regidora d'Entorn Natural i Medi Ambient, Anna Fusté, va explicar que els cinc punts de control a les Deveses, el paarc del Ter i les hortes seran a la cruïlla del camí del Pas d'En Prats amb el camí Ral d'Amer, al camí del Safareig, al camí del Mig amb cruïlla del camí de les Guixeres, al camí de les Guixeres amb cruïlla del camí de l'Aiguamoll i al camí de les Guixeres amb cruïlla del camí del Torín.

Pels camins de la zona afectats l'accés de vehicles serà, exclusivament, per a manteniment i serveis, càrrega i descàrrega d'eines i productes agrícoles. Pel que fa als residents i els propietaris dels habitatges de la zona s'autoritzarà un màxim de dos vehicles per parcel·la.

Informació als afectats

L'alcalde, Jordi Viñas, va explicar que «durant els darrers mesos s'ha elaborat els criteris que hem aprovat, al mateix temps que es calibraven els aspectes tècnics i s'informava els veïns afectats pel sistema de control». El parer del batlle santenc,amb «aquesta mesura podrem regular el trànsit per un espai natural protegit com és el de les Deveses».

Des de l'Ajuntament saltenc no es descarta a ampliar els punts de control i pel que fa als usos excepcionals, no inclosos entre els autoritzats, s'haurà de demanar permís al consistori.

Els patinets elèctrics

El plenari de Salt també va aprovar una modificació a l'ordenança de circulació per regular l'ús dels patinets elèctrics. La nova normativa inclou que només es pugui circular pels carrils bici i carrers amb limitació de velocitat de fins a 30km/hora i l'obligatorietat d'utilitzar un casc homologat.

Les sancions per no respectar l'ordenança van dels 60 als 200 euros. No es permetrà la circulació per les voreres. El PSC i IPS- CUP van celebrar els canvis en l'ordenança municipal i el portaveu dels socialistes, Joan Martín, va recordar que el seu grup el mes de març, en una moció, ja havien reclamat aquesta regulació. VOX es va abstenir en considerar que s'hauria d'haver fet una exposició pública perquè els veïns hi puguessin dir la seva. El regidor de Mobilitat i Via Pública, Toni Vidal, va recordar que només es fa en noves ordenances i no en modificacions