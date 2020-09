Guanyem Girona exigeix material de protecció per als treballadors dels centres educatius

Diversos representants de Guanyem han visitat algunes de les escoles de Girona per parlar amb el personal i avaluar com estaven funcionant les classes a causa de les mesures implementades per la Covid19. El regidor Pere Albertí ha destacat la "tasca immensa que estan fent els equips docents i la resta de personal que treballa als centres" i també "la col·laboració de les famílies". Albertí ha assenyalat que tot i l'adaptació de les escoles a la pandèmia encara hi ha alguns aspectes a millorar. Així, ha subratllat que una de les demandes més comunes per part del personal de les escoles és que no se'ls distribueixin mascaretes. Per a Albertí és "primordial que els mestres, els alumnes i la resta de treballadores i treballadors disposin del material adequat per desenvolupar la tasca educativa amb seguretat".

El regidor del partit a l'oposició ha definit com "una cosa molt preocupant" que "ni el els departaments de Salut, ni Educació ni l'Ajuntament siguin capaços de fer arribar mascaretes i material de protecció al personal dels centres". Així, Albertí ha transmès la queixa d'alguns docents que denuncien no haver rebut cap EPI. "Hem posat als nostres mestres a la primera línia amb unes condicions que no són les normals. Penso que el mínim que haurien de fer les administracions és garantir que tinguin el material per exercir la docència amb seguretat", ha reblat.

En aquest sentit Albertí ha observat que un altre aspecte a millorar és la freqüència de neteja. El representant de la formació de l'oposició ha explicat que, tot i que s'ha augmentat, aquesta és "insuficient". Albertí ha apuntat que el sistema rotatiu de neteja establert és "ineficient perquè els temps no estan ben calculats i el personal de la neteja no pot complir-lo". D'altra banda, ha assenyalat que els horaris "no són els més adequats perquè en alguns centres comencen a netejar a les 10 del matí, quan les aules gairebé no s'han utilitzat". En aquest punt, Albertí ha recomanat que s'haurien d'adequar els horaris de neteja a les necessitats dels centres.

Un altre aspecte que des de Guanyem consideren que hi ha marge de millora són les ampliacions d'espais públics per assegurar la distància de seguretat a les entrades i sortides d'algunes escoles. Així, Albertí ha ressaltat que els blocs de formigó col·locats davant d'alguns centres no són suficients per guanyar prou espai i ha esmentat l'escola Bruguera o el dr. Masmitjà com a exemples de casos on es produeixen aglomeracions en hores punta.

"Hem de ser més atrevits a l'hora de treure espai als cotxes perquè el guanyarem en salut", ha assegurat. El regidor de Guanyem també ha proposat que es pintin nous passos de vianants a les zones properes a les escoles per prioritzar l'anada a classe a peu.

Finalment, el representant de Guanyem també ha reclamat que es revisin les ràtios d'alumnes a les aules. "En alguns centres ha arribat molta mainada nova i els números de l'any passat ara ja no quadren. És important que el Departament d'Educació ho revisi per evitar classes saturades", ha subratllat Albertí.



Inversions pendents a les escoles

D'altra banda des de Guanyem reivindiquen que es materialitzin les inversions a les escoles pendents. Així, lamenten que l'any passat l'Ajuntament només va utilitzar 52.000€ dels 124.000€, un 42%, pressupostats per als centres i que no es va gastar ni un euro dels 70.000€ previstos en el pla pintura de les escoles. Per a Albertí això és "simptomàtic i preocupant". "En alguns centres han hagut de ser les pròpies famílies qui han pintat les parets de les escoles davant la inacció del consistori i els problemes de goteres de molts centres encara no s'han resolt", ha reblat Albertí.